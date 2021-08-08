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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل بالأقصر لمناقشة مشروعات حياة كريمة

ورشة عمل بالأقصر
ورشة عمل بالأقصر لمناقشة مشروعات حياة كريمة

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام محافظة الأقصر، كلا من محمود فرج عبد الواحد مدير عام التخطيط بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة دعاء عرفة ممثل برنامج الأغذية العالمي، لبحث كيفية دعم القرى الأكثر احتياجا في اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


كما عقدوا ورشة عمل تخطيطية بديوان المحافظة، لمناقشة تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجا والتمكين الاقتصادي، وكيفية تطوير الوحدات المحلية وبناء القدرات والتوعية المجتمعية.

ترميم ودهان أعمدة كهرباء الجهد المنخفض بغرب الأقصر

محافظ الأقصر يتابع أعمال تبطين الترع وتطوير المسار السياحي


شارك في اللقاء كل من المهندس أسعد مصطفى منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، والمهندسة نورا عثمان مدير إدارة الاستثمار ومسئول وحدة تكافؤ الفرص، ورؤساء المراكز والقرى المعنية بالمشروع.

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