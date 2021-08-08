ورشة عمل بالأقصر لمناقشة مشروعات حياة كريمة

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام محافظة الأقصر، كلا من محمود فرج عبد الواحد مدير عام التخطيط بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة دعاء عرفة ممثل برنامج الأغذية العالمي، لبحث كيفية دعم القرى الأكثر احتياجا في اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما عقدوا ورشة عمل تخطيطية بديوان المحافظة، لمناقشة تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجا والتمكين الاقتصادي، وكيفية تطوير الوحدات المحلية وبناء القدرات والتوعية المجتمعية.
شارك في اللقاء كل من المهندس أسعد مصطفى منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، والمهندسة نورا عثمان مدير إدارة الاستثمار ومسئول وحدة تكافؤ الفرص، ورؤساء المراكز والقرى المعنية بالمشروع.