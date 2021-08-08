غرفة صناعة السينما تكشف تفاصيل أزمة أشرف زكى وخالد عبد الجليل

أصدرت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبرى، بيانا صحفيا بشأن الأزمة التى أثيرت فى الأيام الأخيرة بسبب فيلم “الإنس والنمس” التى اتهم فيها الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بأنه أجاز الفيلم دون مراعاة حقوق نقابة المهن التمثيلية المادية والخاصة بدفع الشركة المنتجة الرسم النسبي الخاص بالعمل.

كما اتهم أشرف زكى رئيس الرقابة بوجود شبهة مصالح مالية خاصة أنه عضو فى غرفة صناعة السينما وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا، وقررت الغرفة الرد على كل ما تردد فى بيان لوقف نزيف التصريحات غير الصحيحة.

وجاء فى بيان غرفة صناعة السينما: "أولا.. فيما يتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام فإن الشركة المنتجة للفيلم قامت بسداد الرسم النسبى لنقابة الممثلين وقيمته 300000 جنيه وذلك صباح يوم الخميس الماضى قبل العرض العام للفيلم وذلك بعد مراسلات تبادلية بين النقابة والشركة المنتجة للفيلم.

غرفة صناعة السينما

وأضاف البيان: ثانيا.. لا يوجد تعهد حصلت عليه الرقابة وإنما إقرار تم أخذه على الشركة المنتجة للفيلم يفيد بسداد الرسم النسبى للنقابة خلال 48 ساعة وإلا سيتم إلغاء الترخيص.

وأوضح البيان: ثالثا.. أن تعيين الدكتور خالد عبد الجليل بغرفة صناعة السينما كان بموجب قرار مع وزير الصناعة فى عام 2010 ولم يكن وقتها رئيسا لغرفة صناعة السينما.

وأشار البيان: رابعا.. لا يوجد تدخل فى شئون النقابات من أى جهة كانت بل هناك تعاون مثمر بين جميع الجهات المختلفة حرصا على حقوق الكافة.

جاء ذلك عقب ساعات من الشكوى التى تقدم بها أشرف زكي إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ضد الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بسبب إجازته فيلم “الانس والنمس” لـ محمد هنيدى.

غرفة صناعة السينما

بيان النقابة

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تكشف فيه عن تقدمها بشكوى ضد خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد أن صرح بعرض فيلم محمد هنيدي الجديد الإنس والنمس، دون الرجوع إلى النقابة.

وتقدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض، بشكوى إلى وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بصفته وكيلا عن د. أشرف زكي، رئيس النقابة، وجاء في شكواه أن الرقابة سمحت بعرض فيلم الإنس والنمس دون سداد المستحقات المالية لنقابة المهن التمثيلية، ودون الحصول على الفوتشر من النقابة لممارسة اختصاصها كنقابة للمهن التمثيلية تقوم بمسئوليتها تجاه الفن والفنانين وتحافظ على أموال النقابة.

وقال المحامي في الشكوى المقدمة ضد خالد عبدالجليل إنه بالاستعلام عن ذلك الأمر، أفادت الشركة المنتجة للفيلم بأن المشكو في حقه هو من شجع على ذلك الأمر، وأن المشكو في حقه أوهمهم بأن ذلك من اختصاصاته الوظيفية كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية وكعضو بغرفة صناعة السينما.

وذكر المحامي في شكواه أن الشاكي يرغب في التحقيق في كون المشكو في حقه رئيس الرقابة خالد عبدالجليل مرتبطا بمصالح مالية مع الشركة المنتجة من عدمه، سيما أنه تم تعيينه مؤخرًا عضوًا في غرفة صناعة السينما، ومنتج الفيلم وكيل الغرفة.

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين في بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

قصة فيلم الإنس والنمس

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من المشاكل والعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

يذكر أن فيلم الإنس والنمس الذي تشارك فيه صابرين يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.