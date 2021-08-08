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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميحة أيوب: أواصل تصوير مسلسل إجازة مفتوحة مع شريف منير

سميحة أيوب
سميحة أيوب

أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “ ليلة العيد ” ، المقررعرضه خلال الفترة المقبة. 

وتابعت سميحة أيوب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إنها تواصل حالياً تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل إجازة مفتوحة مع الفنان شريف منير ، ومن المقرر عرضه خارح الماراثون الرمضانى . 

 

كما كشفت الفنانة سميحة أيوب عن حقيقة تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها الى أحد المستشفيات لتلقى العلاج. ونفت سميحة أيوب ما تردد مؤكدة أنها بصحة جيدة ، ولم تتعرض لوعكة صحية .

وتابعت سميحة أيوب أن ما حدث هو تعرضها إلى جرح سطحي في يدها كما يحدث مع معظم ربات البيوت المصريات خلال التعامل مع أدوات المطبخ .

وأضافت سميحة أيوب قائلة: لم أكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي شيء يخص إصابتي، فلدى صفحة على أحد التطبيقات الإلكترونية لكنى لم أتطرق إلى الموضوع من قريب أو بعيد ، فأنا أكتفي بوضع بعض الصور القديمة لي .

 

آخر أعمال سميحة أيوب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميحة أيوب، كان مشاركتها في مسلسل الطاووس الذي تم عرضه عبر قناة صدى البلد الفضائية في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

 

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

دور سميحة أيوب في الطاووس

وجسدت سميحة أيوب في مسلسل الطاووس دور السيدة المسيحية «ماتيلدا» في المسلسل باقتدار، وكشفت عبر موقع "صدى البلد"، كواليس هذا العمل، ورأيها في قضايا الاغتصاب والتحرش التي يسلط المسلسل الضوء عليها.

 

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن الكثير من قضايا العنف والتحرش والاجرام استفزتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض الأعمال الفنية التي تولد العنف هي السبب في ذلك، مثل انتشار «الحشيش والأسلحة البيضاء» في المسلسلات، ستولد نشئ منفلت، وأن هذه الأعمال تصنع فئة منفلتة تفعل أي شيء غير محسوب.

 

وأضافت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، لـ صدى البلد، أن مواجهة هذه الظواهر، بالجانب الفني، من خلال أعمال تنويرية، حتى يتشبع الفرد من هذه الأفكار ويناقش نفسه، لافتة إلى أن الوصول إلى كل الفئات من خلال الساحر التلفزيوني، فهو يجمع كل الفئات أمامه.

 

وحول اشخصية «ماتيلدا» التي لعبتها في مسلسل الطاووس، قالت سميحة أيوب، أن هذه الشخصية تحفز على نبذ التعصب الديني، فنحن قد نتعامل مع شخص ثم نكتشف ديانته سواء «مسلم أو مسيحي» فيما بعد، مشيرة إلى أن مصر كانت تتسم بالتعايش حتى جاءت فترة وصفتها بـ «الهوجة» من خلال جماعات منفلتة تستهدف كنائس وتدعو للعنف، لافتة إلى أنه بعد بتر هذه الفئة عدنا للتعايش مرة أخرى.

 

وأوضحت سميحة أيوب، أن التعصب الديني هو حالة مرضية، ودعاة التعصب يتبعون خزعبلات، مؤكدة أن الكثير من المشكلات التي حدثت في السنوات الأخيرة جاءت بسبب التعصب الديني، وأن الفئات المتعصبة لم تتبع الدين الوسطي، واصفة فتواهم بـ «السبهللة»، لافتة أن هذا ليس دينًا يتبعوه وانما سياسة.

 

وشددت سميحة أيوب، على العملية التنويرية لمواجهة هذه الأفكار والتعصبات، مشيرة إلى أن موجهة هذه الظاهرة ليس من خلال أعمال فنية مباشرة، لأن الشيء المباشر منبوذ، مؤكدة أن مسلسل الطاووس يحمل رسالة نبذ التعصب بطريقة غير مباشرة، وهذا هو المطلوب.

 

وأوضحت أن وظيفة الفن والثقافة، هي فضح هؤلاء الذين يستخدمون الدين بشكل خاطئ ويحدثون التعصب، لافتة إلى أن هناك أعمال درامية هذا الموسم، تلعب هذا الدور بالفعل مثل مسلسلات «القاهرة كابول، الاختيار 2، الطاووس»، فالأخير ينبذ التعصب من خلال شخصية «ماتيلدا»، منوهة إلى ضرورة الاستمرار في فضح المتشددين، لأن هذا هو وظيفة الفن.

سميحة أيوب الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربى شريف منير ليلة العيد

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