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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن شهادة محمد حسان: فضح الإخوان والتنظيمات الإرهابية

الشيخ محمد حسان
الشيخ محمد حسان

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم استدعاء الشيخ والداعية محمد حسان من قبل المحكمة للاستماع لشهادته في قضية «داعش إمبابة»؛ بناءً على طلب دفاع المتهمين الذين طلبوا دفاعه.

 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الشيخ محمد حسان شرح الإخوان بالمعني الحرفي، وفضح الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية".

 

وتابع “الشيخ حسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يبحثون عن السلطة ولكنهم فشلوا في الحكم”، لافتا إلي أنه اعترف اليوم بأن الإرهابي سيد قطب هو أساس أفكار الإرهابيين.

 

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وكان الشيخ محمد حسان وصل مجمع محاكم طرة، في الدائرة الخامسة إرهاب، خلال جلسة محاكمة المجموعة الإرهابية المعروفة إعلاميا بـ خلية «داعش إمبابة»، متكأ على أخيه وتظهر عليه علامات الشيخوخة وكبر السن، حتى أن القاضي أمر له بكرسي نظرا لظروفه الصحية وزجاجة مياه قبل الاستماع لشهادته في القضية.

 

وتم استدعاء الشيخ والداعية محمد حسان من قبل المحكمة للاستماع لشهادته في قضية «داعش إمبابة» بناء على طلب دفاع المتهمين الذين طلبوا دفاعه.

 

محمد حسان الإخوان الإرهابية التنظيمات الإرهابية الإعلامي أحمد موسى مجمع محاكم طرة جماعة الإخوان الإرهابية برنامج على مسئوليتي

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