سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 9-8-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 أغسطس2021 وفقا لأخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين بنوك (الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي ) 15.67جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (الامارات دبى الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى بنوك ( بلوم ، العربي الأفريقي الدولي، عودة ،المصري الخليجي، المشرق ، ،التنمية الصناعية، أبوظبي الأول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدي اجريكول، اتش اس بي سي HSBC، ،مصر ايران للتنمية، قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس، فيصل الإسلامي )نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه.



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي ،مصر) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه.





وكان البنك المصري، أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.



