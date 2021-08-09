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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء اختبارات القبول للمتقدمين لـ مدارس المتفوقين .. الأحد المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء اختبارات القبول للمتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 2021/8/15 وحتي يوم (الأربعاء) الموافق 2021/8/18 .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم ، بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي  2021/2022، في محافظات (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).

وأتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم إلكترونيًا على الرابط التالي: http://emis.gov.eg حيث ، بداية من يوم (الأحد) الموافق 2021/7/18 وحتى يوم (الأحد) الموافق 2021/8/1 .

وحددت الوزارة أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانياً: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن الطالب سيقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية: "لصق عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد"، على أن تقوم الإدارات التعليمية باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها الي إدارة شئون الطلاب بالمديريات.     

مدارس المتفوقين العلوم و التكنولوجيا اختبارات القبول التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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