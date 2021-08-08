الجزائر.. تبون يحذر من المساس بالجيش

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "الجيش الوطني هو العمود الفقري للدولة"، محذرًا من بعض الأطراف التي تحاول المساس بالقوات المسلحة.

وجاء تصريح “تبون”، خلال لقائه الدوري مع وسائل إعلامية محلية، حيث أكد أن "دولة الجزائر هي دولة ثورية.. والجيش الوطني الحالي هو سليل جيش التحرير… الجيش هو الأساس والمحرر والضامن للحمة الوطنية".

ولفت تبون إلى أن "من يحاولون المساس بالجيش يستهدفون نزع الحماية عن الجزائريين".

وكان الرئيس الجزائري، أشار في حوار سابق مع وسائل إعلام محلية، إلى أن هناك عمليات تستهدف أمن واستقرار الجزائر تتطلب تدخلا للجيش بالتنسيق مع باقي الدول.

وشدد تبون- مع ذلك- على أن جيش الجزائر "مسالم ولم يشارك في أي عدوان ولن يشارك"، مشيرا إلى أن السلطات تمارس في هذا المجال بشفافية.

وتابع: "جيش الجزائر له الحق مثل كل جيوش العالم أن ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ويشارك في إطار بعثات حفظ السلام".

ولفت إلى أن أي خروج للجيش؛ يجب أن يتم بصفة ديمقراطية، مضيفا أنه "لا يخرج إلا بإرادة الشعب".

وأشار تبون إلى أن هناك عمليات تستهدف أمن واستقرار البلاد تتطلب تدخلا للجيش بالتنسيق مع باقي الدول.