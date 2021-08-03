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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شنقريحة: نواجه حربا قذرة وحملة مسعورة تستهدف النيل من الجزائر

شنقريحة
شنقريحة

أشرف لفريق السعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم تنصيب العميد يحيى علي ولحاج قائدا للدرك الوطني الجزائري خلفا للواء نور الدين قواسمية.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، وقال الفريق شنقريحة: “المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد،التي تُدبَّر ضد شعبها، والتي لطالما حذرنا منها في العديد من المناسبات، ليست من نسج الخيال، كما يدعي بعض المشككين، بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة للعيان، ويدرك خلفياتها العام والخاص”.

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وأضاف: "وما الحملة المسعورة المركزة الموجهة ضد بلادنا وجيشها، على منابر بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، إلا الجزء القليل البارز من هذه الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أصدر في وقت سابق من اليوم قرارا بإنهاء مهام اللواء نور الدين قواسمية، بصفته قائدا للدرك الوطني الجزائري .

 

الرئيس الجزائرى رئيس أركان الجيش وسائل إعلام جزائرية الجزائر قائد الدرك الوطني

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