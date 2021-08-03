شنقريحة: نواجه حربا قذرة وحملة مسعورة تستهدف النيل من الجزائر

أشرف لفريق السعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم تنصيب العميد يحيى علي ولحاج قائدا للدرك الوطني الجزائري خلفا للواء نور الدين قواسمية.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، وقال الفريق شنقريحة: “المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد،التي تُدبَّر ضد شعبها، والتي لطالما حذرنا منها في العديد من المناسبات، ليست من نسج الخيال، كما يدعي بعض المشككين، بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة للعيان، ويدرك خلفياتها العام والخاص”.

وأضاف: "وما الحملة المسعورة المركزة الموجهة ضد بلادنا وجيشها، على منابر بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، إلا الجزء القليل البارز من هذه الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أصدر في وقت سابق من اليوم قرارا بإنهاء مهام اللواء نور الدين قواسمية، بصفته قائدا للدرك الوطني الجزائري .