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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى صبرى يعلن موعد حفله فى السعودية

رامى صبرى
رامى صبرى

أعلن الفنان رامى صبرى عن إحياء حفلا غنائيا فى السعودية يوم 19 أغسطس الحالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقال رامى صبرى : “جدة الخميس 19/8 وحشتوني.. حفلات صيف جدة” ولقى عديد من التعليقات الايجابية على مشاركته فى حفلات السعودية كنوع من التحفيز له. 

اغنية مع شقيقه الراحل 

ونشر الفنان رامي صبري، البوستر الرسمي لأغنيته هو وشقيقه الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وعلق رامي صبري علي الصورة، قائلاً: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو #رامي_صبري و#كريم_صبري شكرا لكل حد شاف فيديو #حالة_اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".

تفاصيل الأغنية

يذكر أن تواصل موقع “صدى البلد” مع الموزع محمد عاطف الحلو، لمعرفة كواليس أغنية “حالة إكتئاب” والتي طرحها الفنان رامي صبري بمشاركة شقيقة الراحل كريم صبري.

قال محمد عاطف الحلو، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الأغنية كانت في البوم كريم .. وكان رامي في المخطط إن رامي يغنيها معاه من قبل الوفاه .. بس مكنتش الخطة انها اول حاجة تنزل .. كريم كان عايز ينزل الاغاني لما الالبوم يخلص وكان فاضل اغنيتين ودي كانت الاغنية الاخيرة قبل وفاته”.

وتابع : “غنا كريم كان بقاله حوالي 3 سنين .. والأغنية كان فيها كلام  نسائي بس غيرناه بعد الوفاة ورامي سجل الكلام الجديد، و قرر نخلص الأغنية دي الاول وننزلها .. وانا لسة عندي شغل مع كريم الله يرحمه في الألبوم".

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كلمات أغنية حالة اكتئاب

تقول كلمات أغنية “حالة اكتئاب”: “مبقتش بزعل المشكلة مابقتش فيك دي فيا إنك مهما تعمل على نفسي بقبل .. حتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل .. أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل .. أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل .. معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة .. في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب”.

أغنية “حالة اكتئاب” كلمات عبير الرزاز، والحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ومكس وماستر هاني محروس وتريات امير محروس، وجيتارات أحمد حسين، وتشيللو يحيى مهدي، ناي أحمد خيري، وArt direction مصطفى حسين.

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