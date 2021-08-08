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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقد قران ياسمين الخطيب على رجل أعمال.. صور

عقد قران ياسمين الخطيب
عقد قران ياسمين الخطيب

عُقد قران الإعلامية ياسمين الخطيب، اليوم، على رجل الأعمال رمضان حسني، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة. 

ونشر الفنان الشاب محمد سراج، صورة، من حفل الزفاف، عبر صفحته على “فيس بوك” وعلق عليها: “مبروك لأخويا الغالي رمضان، وعروسته ياسمين، ربنا يسعدكم يا رب”.

عقد قران ياسمين الخطيب 

التريند 

حلت الفنانة "ياسمين الخطيب" ضيفة مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدثت عن أهمية التريند بالنسبة لها.

وقالت" الخطيب"، إن كل شخص يريد أن يشعر بالاهتمام وذلك ليس تهمة للشخص الذى يريد أن يحظى بالاهتمام، منوهة إلى أنها تكره ركوب التريند و عند حدوث ذلك من قبل لم يكن عن عمد .

وأضافت، أن الشعور بالتواجد و الإهتمام  هو شعور يريده كل شخص و بالأخص فى مجال الإعلام،موضحة أن جزء من نجاح كل شخص يعمل فى مجال الإعلام هو تسليط الضوء و الاهتمام.

عقد قران ياسمين الخطيب 

أوضحت، أن هناك أشخاص يريدون أن يلفتوا نظر الآخرين إليهم حتى و إن كلفهم الأمر أن يرتدوا ملابس عارية،مؤكدة أنها ليست من تلك الأشخاص الذين يسعون لذلك.

و تابعت:" أن كثير من الأشخاص عندما يتصدرون التريند يقومون بتسخين الموقف من خلال اصدارهم لعدة تصريحات ،معقبة :"النوع ده من تسليط الأضواء مزعج جدا".

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اغانى المهرجانات 

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الجميع فى حفلات الزفاف يقومون بتشغيل أغاني المهرجانات ويرقصون عليها والكثير من الأشخاص يستمعون إليها أثناء قيادة السيارة.

وأضافت ياسمين الخطيب، خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" على قناة "القاهرة و الناس"، أننا جميعا نستمع إلى الأغاني خاصة المهرجانات.

وأوضحت ياسمين الخطيب، أن الكثير من الشعب المصرى دائمآ يحب أن يضع نفسه فى أجمل صورة من الخارج، وبننسي إللى لابسينه من تحت.

وأكدت، أن هناك الكثير من الأماكن المخصصة للحفلات والسهرات الليلية تقوم بتشغيل المهرجانات، مندهشة من وصف الناس له بأنه فن هابط وهم يستمعون إليه.

وتابعت ياسمين الخطيب أن المهرجانات نوع من أنواع الفن وتراه لطيف جدا ويعبر عن كثير من هموم وأحلام الشعب المصري.

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