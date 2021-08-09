بقدرات قوية .. مازيراتي تكشف عن نسختها الجديدة

تواصل شركة مازيراتي الايطالية من تألقها داخل اسواق السيارت العالمية، عبر حزمة عالية الاداء من المواصفات الفنية و التصميمات الهيكيلية التي تتسم بالطابع الرياضي، بينما كشفت عن اقتراب ظهور نسختها الكروس اوفر و التي جاءت باطلالة تتخذ علامات الـ SUV، و هي النسخة صاحبة التمويهات الكثيرة جريكال موديل 2022.

يرجع تسميتها بهذا الاسم "جريكال" إلى اسم رياح شمالية شرقية قويه من البحر الأبيض، و هو مايعكس المفهوم المقدم الذي يتسم بالقوة، و على الرغم من التمويها الكثيفة إلا انها جاءت بمصابيح أمامية حادة و اكثر شراسة، مع فتحات تهوية تتوسط اسفل غطاء المحرك و الصادم الامامي، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

تعتمد مازيراتي جريكال على عجلات رياضية متوسطة الحجم، و بالطبع سوف تكون مدعومة بـ جنوط بنفس المفهوم المقدم، مع مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية، إلى جانب موجات غائرة و بارزة تزين الواجهة الامامية و الجانبية من السيارة، بالاضافة إلى سبويلر رياضي انيق مثبت اعلى الزجاج الخلفي، و زعفة القرش، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي، مع منظومة عادم رباعية الاداء.

توقعات بشأن الحالة الفنية لـ مازيراتي جريكال 2022

من المتوقع أن تستند مازيراتي على منصة GIORGIO حيث تتشارك مع النسخة الايطالية الشهيرة الفا روميو سيلفيو ببعض من المكونات، و من الممكن أن تضم محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2000 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 280 حصان، مع محرك توربيني سداسي الاسطوانات طراز V6 بسعة 2900 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة 505 حصان، كما يتوقع أيضا ان تستند على محرك MC20 صاحب الـ 6 اسطوانات، و الذي يأتي بسعة 3000 سي سي.