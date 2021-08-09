فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

نشر الإعلامي رامي رضوان ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من رسالة أرسلها له أحد المتابعين لمشاركتها مع الجمهور.

وكانت الرسالة عبارة عن رؤية حلم بها ذلك المتابع ، حيث جاء محتواها :" رؤية الغريب أصدق.. يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة ".

واستكمل رامي رضوان :" وينتظرها سمير غانم في بيت بمكان يسمى دار السلام ونعم الدار هي والله ، ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور".

وتابع رامي رضوان :" ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهما فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم.. وربنا يرحمهما ويغفر لهما".

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