الرئيس السيسي : رفع كفاءة 4000 مركز شباب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة أولت مراكز الشباب اهتمام واضح خلال الـ 6 سنوات الماضية، وذلك من أجل رفع كفاءتهم، متابعا: قمنا برفع كفاءة 4 آلاف مركزعلى مستوى الجمهورية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى،أن الريف المصري يعيش فيه 50 مليون مواطن، وهم ينتظرون تطوير مراكز الشباب.



وشدد على أن صناعة بطل مصري لن يتم إلا بتكاتف كافة الجهات، سواء من جهة الدولة أو الاسر، مسترسلا: الرياضة حياة للجميع".

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه البطلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه :"أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك".