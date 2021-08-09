مدرب المصري: نسعى للفوز في مبارياتنا المتبقية لخطف المركز الثالث من بيراميدز

قال محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، إنه سعيد بالفوز الذي تحقق على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني استطاع تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا خلال فترة التوقف.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، أن الجهاز الفني أبلغ اللاعبين بين الشوطين، بضرورة الاستمرار من أجل الفوز خاصة وأن الشوط الأول انتهى بالتعادل، موضحًا أن اللاعبين قدموا أداء وروح عالية.

واستكمل تصريحاته، أن فريقه يلعب مبارياته من أجل الثلاث نقاط، لضمان المركز الثالث، والمشاركة بالكونفدرالية، مشددًا أن المباراة المقبلة أمام بيراميدز ستكون صعبة على الفريقين، إلا أن فريقه سيخوضها بحثًا عن الفوز ولا بديل عن ذلك.

واختتم مدرب المصري «نعتمد على لاعبينا الذين يشاركون بصفة أساسية، وجميع اللاعبين على أتم استعداد للمشاركة سواء بديلًا أو أساسيًا، خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين الأساسيين غابوا عن الفريق، إلا أن البدلاء كانوا على قدر المسؤولية».

وحقق النادي المصري البورسعيدي، انتصاراً على فريق المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.

وافتتح محمد عبد اللطيف جريندو أهداف اللقاء لصالح المصري في الدقيقة 21، بعد متابعته لركلة الجزاء التي أهدرها أحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي.

وتمكن محمد حمدي من معادلة النتيجة في الدقيقة 36 لصالح المقاولون العرب.

وعاد الثنائي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد، ليمنحا الفريق البورسعيدي التقدم في اللقاء، بهدفين في الدقيقتين 61 و83 من زمن المباراة.

ورفع المصري رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما ظل المقاولون في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.