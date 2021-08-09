عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة خارقة.. هاتف Axon 30 يحصل على أول ترقية له بعد إطلاقه

هاتف Axon 30 يحصل
هاتف Axon 30 يحصل على أول ترقية له بعد إطلاقه

حصل هاتف Axon 30 المتميز على أول ترقية له بعد إطلاقه رسميا من شركة ZTE  حيث تلقى الهاتف تحسين حجم ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به بمقدار 8 جيجا بايت رام ، لتصل إلى إجمالي 20 جيجا بايت رام، وهي سعة كبيرة للغاية ستفرق بشكل كبير في سرعة الهاتف. 

ووفقاً لموقع "iPhonearena" التقني، فإن شركة ZTE تستخدم تقنية جديدة تتيح تزويد 12 جيجا بايت من ذاكرة العشوائية في الهاتف الذكي، واضافتها لذاكرة الوصول العشوائي التى تأتى مع الهاتف بسعة 8 جيجا بايت، ليصبح Axon 30 أول هاتف يعمل بنظام أندرويد يحمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 20 جيجا بايت. 

تسريبات تكشف الإعلان الترويجي لتحفة فيفو القادمة هاتف iQOO 8 Pro .. صور

بتقنية 5G.. هواوي: إطلاق هاتف Huawei P50 Pro في هذا الموعد

ويتميز هاتف Axon 30 من شركة ZTE، بشاشة من نوع OLED، تأتى بقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2460 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 9:20.5، كما يعمل الهاتف الذكي بمعالج من نوع Snapdragon 870، من إنتاج شركة كوالكوم، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 20 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف Axon 30 على كاميرا رباعية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكرو والتى تأتي بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تأتى بدقة 16 ميجا بكسل أسفل الشاشة، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

 

ويحزم هاتف Axon 30 من ZTE بطارية بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة كبيرة تصل إلى 55 واط، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.

هاتف Axon 30 هواتف شركة ZTE ميزات هاتف Axon 30 مواصفات هاتف Axon 30 افضل هواتف ZTE

ترشيحاتنا

الصين تعلن صدمة بشأن إصابات فيروس كورونا اليوم

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

ميزة خارقة.. هاتف Axon 30 يحصل على أول ترقية له بعد إطلاقه

اليوم غرة شهر محرم وبداية العام الهجرى 1443

"راحت عليهم"... أوباما يتجاهل "هاري" و"ميجان" في عيد ميلاده

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 9-8-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

نقابة الموسيقيين توقف عمر كمال بسبب لفظ خارج

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

طريقة سريعة للنوم في أقل من دقيقة وبشكل صحي

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

أبرزها تركيب GPS .. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

مشاهد مؤلمة .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

فيديوجراف.. جنازة دلال عبدالعزيز مسيرة حب

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ