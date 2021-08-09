ميزة خارقة.. هاتف Axon 30 يحصل على أول ترقية له بعد إطلاقه

حصل هاتف Axon 30 المتميز على أول ترقية له بعد إطلاقه رسميا من شركة ZTE حيث تلقى الهاتف تحسين حجم ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به بمقدار 8 جيجا بايت رام ، لتصل إلى إجمالي 20 جيجا بايت رام، وهي سعة كبيرة للغاية ستفرق بشكل كبير في سرعة الهاتف.

ووفقاً لموقع "iPhonearena" التقني، فإن شركة ZTE تستخدم تقنية جديدة تتيح تزويد 12 جيجا بايت من ذاكرة العشوائية في الهاتف الذكي، واضافتها لذاكرة الوصول العشوائي التى تأتى مع الهاتف بسعة 8 جيجا بايت، ليصبح Axon 30 أول هاتف يعمل بنظام أندرويد يحمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 20 جيجا بايت.

ويتميز هاتف Axon 30 من شركة ZTE، بشاشة من نوع OLED، تأتى بقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2460 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 9:20.5، كما يعمل الهاتف الذكي بمعالج من نوع Snapdragon 870، من إنتاج شركة كوالكوم، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 20 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف Axon 30 على كاميرا رباعية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكرو والتى تأتي بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تأتى بدقة 16 ميجا بكسل أسفل الشاشة، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ويحزم هاتف Axon 30 من ZTE بطارية بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة كبيرة تصل إلى 55 واط، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.