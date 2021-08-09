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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يشارك متابعيه بصور له من مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو

صدى البلد

نشر محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي، عدة صور له من مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو الإسباني ، وذلك عبر حسابة بموقع “إنستجرام”.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالأتي:

 

فخر العرب - الكينج - ربنا يحفظك

 

تعادل فريق ليفربول، بهدف لمثله، أمام أتلتيك بلباو الإسباني، “وديا”، على ملعب أنفيلد؛ استعدادا للموسم الجديد 2021 - 2022.

وفي الدقيقة 11، هدد محمد صلاح مرمى أتلتيك بلباو؛ حيث سدد كرة من أعلى الحارس، إلا أنه تألق وتصدى للكرة، لتظل النتيجة سلبية.

ديوجو جوتا أحرز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 13 بعد جملة رائعة من نابي كيتا تصل إلى ساديو ماني ثم يمرر إلى جوتا ليسجل هدف "الريدز" الأول من داخل منطقة الجزاء.

أرنولد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 18 حاول أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة إلا أن حارس أتلتيك بلباو يتصدى للكرة بنجاح.

وحاول اللاعب الشاب إليوت أن يسجل هدفًا لصالح ليفربول بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 24.

فان دايك من كرة ركنية في الدقيقة 37 حاول أن يعزز النتيجة لمصلحة ليفربول برأسية عن طريق عرضية من أرنولد لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تعرض أندرو روبيرتسون للإصابة ليخرج من الملعب بمساعدة الجهاز الطبي وسط قلق من المدرب يورجن كلوب.

وفي الدقيقة 53، أحرز ألكس بيرنجوير هدف التعادل لصالح أتلتيك بلباو بعد خطأ دفاعي ساذج من مدافعي "الريدز" حيث مرت الكرة من الثنائي ماتيب ثم فان دايك لتصبح النتيجة التعادل بـ 1-1.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة أتلتيك بلباو، تواجد النجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح تشكيل ليفربول ليفربول الانجليزي فريق ليفربول

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