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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على مميزات السيارة "البيك أب" وسبب تسميتها بعد تعاون الإنتاج الحربي والشركة الإماراتية في تصنيعها

صدى البلد

تسعى الدولة المصرية منذ فترة كبيرة في تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، والتحول إلى استخدامات الطاقة النظيفة .

 

وبالفعل اتخذت الدولة خطوات جادة فى هذا المجال ، بداية من مبادرة الإحلال والتجديد لزيادة استخدام الطاقة النظيفة ، مرورا بإعادة احياء شركة النصر وإنتاج اول سيارة مصرية كهربائية E70 .

وتستعد الدولة حاليا لإقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب  باسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال الشركة الجديدة  تحت اسم " المصرية الإماراتية لصناعة السيارات " بالتعاون مع شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب .

 

وتعتبر شاحنة البيك-أب أو السيارة النصف-نقل Pick-Up هي شاحنة صغيرة مكشوفة الخلفية ، تعمل فى تحمل البضائع والأحمال الثقيلة، وهي تشبه النصف شاحنة ، يمكن استخدامها في نقل البضائع القليلة بسرعة ومرونة ، بالإضافة الى قدرتها على السير بسرعة كبيرة ورشاقة عالية على الاسطح المختلفة والوعرة والصحراوية .

 

و تتميز شاحنة البيك-أب أو السيارة النصف-نقل Pick-Up ، بتوع شكلها الصغير والمرن على حسب استخدامها ، فنشاهد سيارات او شاحنات Pick-Up بفصين من الكراسى داخل المقصورة الداخلية ، والبعد الأخرى بكرسين فقط .

 

وسميت السيارات Pick-Up  ، بعدد كبير من الأسماء من بينها فى منطقة الخليج " ونيت " أو "وانيت" ، ويقول البعض أن أصل التسمية أطلقها عمال سعوديون بالصحراء لدى شركة أرامكو في بداياتها وكانت السيارة التي تقل الإعاشة لديهم تحمل الرقم 18 فاكنو يطلقون عليها تسمية ون 1 إيت 8 "one-eight" أي ونيت وهوا النطق الإنجليزي للرقم 18.

 

بالإضافة إلى أن بعض الخليجيين وبالتحديد البحرينيين يطلقون عليها اسم ( بيكب) نسبة إلى التسمية الانجلينزية pick-up أما في المنطقة المغربية  فتستعمل عبارة كات فوا كات والتي هي ترجمة حرفية للتسمية الفرنسية ( quatre fois quatre)‏ (4x4) أي أربعة ضارب أربعة.

صناعة السيارات منطقة الخليج مبادرة الاحلال والتجديد رؤية مصر 2030 شركة النصر مصر 2030 سيارة بيك اب تصنيع السيارات أول سيارة مصرية

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