قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
الرئيس البرازيلي: سلمت ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010
لا تأثير إشعاعي.. الإمارات تسيطر على حريق قرب محطة براكة النووية نتيجة استهداف بطائرة مسيرة
التوترات في مضيق هرمز تعيد رسم خريطة التجارة البحرية.. وغرب إفريقيا تتحول إلى مركز لوجستي عالمي
الصحة: تقديم 6665 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصرف لا يليق من طالب شبرا الخيمة تجاه مدرسه.. ما الذي حدث؟

طالب يحتجز مدرس
طالب يحتجز مدرس
إبراهيم الهواري

احتجز طالب، أحد المعلمين داخل الفصل، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

طالب يحتجز مدرس

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم ، يظهر فيه طالب داخل مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية الخاصة التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه باحتجاز أحد المعلمين داخل الفصل، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل، خاصة بعد انتشار الفيديو بشكل كبير عبر صفحات فيس بوك.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الواقعة المتداولة ليست حديثة كما تم الترويج لها، وإنما تعود إلى الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أن إدارة المدرسة تعاملت مع الموقف فور وقوعه وتم احتواء الأزمة بشكل كامل داخل المدرسة دون حدوث أي تداعيات أو مشكلات لاحقة.

وأوضح المصدر، أن ما ظهر في الفيديو لم يكن تعديًا مقصودًا من الطالب تجاه المعلم، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت على سبيل المزاح نتيجة وجود علاقة طيبة بين الطرفين، إلا أن تصوير الموقف من قبل أحد الطلاب ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي تسبّب في إثارة الجدل وسوء فهم الواقعة لدى المتابعين، خاصة بعد إعادة تداول الفيديو مرة أخرى خلال الفترة الحالية باعتباره حدثًا جديدًا.

تصالح الطرفين

وأضاف المصدر، أن إدارة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية الخاصة تدخلت فور تداول الواقعة في وقتها، وتم إنهاء الأمر بشكل ودي بين الطالب والمعلم، دون تحرير أي محاضر أو اتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدًا أن المعلم لم يتقدم بأي شكاوى رسمية ضد الطالب، كما لم تتكرر الواقعة مرة أخرى داخل المدرسة.

وأشار إلى أن مسئولي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فوجئوا بإعادة نشر الفيديو خلال الأيام الأخيرة، رغم مرور عدة أشهر على الواقعة وانتهائها بشكل كامل، لافتًا إلى أن تداول مقاطع قديمة دون توضيح حقيقتها أو توقيت حدوثها يؤدي إلى إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين ويعطي انطباعات غير دقيقة عن الأوضاع داخل المدارس.

وأكد المصدر، أن المدارس تخضع لمتابعة مستمرة من جانب الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للحفاظ على الانضباط داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشددًا على أن أي وقائع يتم التعامل معها بشكل فوري وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وكان الفيديو المتداول قد أظهر طالبًا داخل أحد الفصول الدراسية وهو يغلق الباب على أحد المعلمين وسط تواجد عدد من الطلاب، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول المقطع على نطاق واسع والتعليق عليه بشكل غاضب، قبل أن تكشف مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حقيقة الواقعة وتؤكد أنها قديمة وتم إنهاؤها منذ فترة طويلة.

القليوبية طالب يحتجز مدرس شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الحج

الحج ومرضى الصدر.. أهم النصائح الوقائية لمريض الربو قبل الرحلة وكيفية الاستعداد لها

نسبة السكر

مشروبات ترفع السكر وتدمر الكبد والمناعة

التمر

سنة وصحة.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق؟

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد