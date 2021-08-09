عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد نجاح المبدع الصغير.. محمد الحداد يطلق مؤسسة لرعاية الأطفال الموهوبين

محمد الحداد
محمد الحداد

بعدما حققت جائزة المبدع الصغير التي أطلقتها وزارة الثقافة، نجاحا كبيرًا في دورتها الأولي، والتي حصد فيها أحد أبناء دار أيتام جائزة الرسم، أعلن محمد الحداد،  عن رعاية 100 طفل من مواهب متنوعة، لتنميتها ورعايتهم، ليكونوا على درجة عالية من الثقافة، ويشارك في المسابقات الأدبية التي تقدم للأطفال.

وقال محمد الحداد، في بيان له،  إن سيطلق مؤسسة ثقافية ترعى هؤلاء الأطفال يكون دورها الحفاظ عليهم بدلا من تشردهم في الشوارع، وتنظيم ورش متنوعة لهم سواء في الفن أو الكتابة، أو غيرها من مجالات الإبداع المختلفة.

وأشار إلى أن الورش الثقافية التي تقدم لهؤلاء الأطفال ستكون تحت إشراف وزارة الثقافة، ووزارة التضامن، من أجل خروج جيل من الأطفال قادر على نشر الأفكار التنويرية، ومواجهة الأفكار الظلامية.

 

وأوضح على أن المؤسسة ستعمل على تغيير الصورة السلبية التي اتخذت عن أطفال دور الأيتام، وتخرج أطفال مبدعين، وفنانين، وينافسون على الجوائز الكبرى، مثلما حدث وحصد جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الأولى في مجال الرسم، أحد أطفال دار الأيتام.

 

وأشار إلى أنه سيولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة، وخاصة الفرق المبدعين منهم، مثل فرقة النور والأمل المسرحية، وغيرهم.

 

جائزة المبدع الصغير وزارة الثقافة دار أيتام جائزة الرسم محمد الحداد مؤسسة ثقافية

ترشيحاتنا

توتر العلاقات السودانية - الإثيوبية .. ماذا بعد استدعاء الخرطوم سفيرها؟

الرئيس الإيراني لـ ماكرون: طهران جادة في الحفاظ على قوة الردع بالمنطقة

الاتحاد الأفريقى لكرة اليد يوافق على طلب تأجيل السوبر بين الزمالك والأهلي

حي الأسمرات: التيكت بجنيه واحد للعلاج بالمراكز الطبية .. فيديو

تفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن طباعة عملة فئة 500 جنيه جديدة

الرعاية الصحية: 14000 استشارة طبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي ببورسعيد والأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

متى تنخفض أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تجيب.. فيديو

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة مائية على الطرق صباحا

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

هبوط عنيف في أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أغسطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ