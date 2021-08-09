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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات

لتيسير الحركة المرورية.. رفع ٦٩٩ حالة إشغال طريق في البحيرة

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية  و للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

 

ضمن حياة كريمة.. محافظ البحيرة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها في ٤٢ قرية

 

رفع ٤٦٢ حالة إشغال طريق 

 

في السياق نفسه نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات وأسفرت عن إزالة الآتي :

 

- ٤٦٢ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور.

- ٦٠ حالة إشغال طريق بنطاق الطرق والشوارع بمركز ومدينة رشيد

-  ١٥٠ حالة إشغال وتحرير  ٤ محاضر "إشغال بكفر الدوار.

- ٢٧ حالة إشغال بمركز ومدينة ابوحمص.

لتيسير الحركة المرورية محافظ البحيرة رفع الإشغالات البحيرة محافظة البحيرة

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