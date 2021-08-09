لتيسير الحركة المرورية.. رفع ٦٩٩ حالة إشغال طريق في البحيرة

رفع الإشغالات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية و للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

رفع ٤٦٢ حالة إشغال طريق

في السياق نفسه نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات وأسفرت عن إزالة الآتي :

- ٤٦٢ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور.

- ٦٠ حالة إشغال طريق بنطاق الطرق والشوارع بمركز ومدينة رشيد

- ١٥٠ حالة إشغال وتحرير ٤ محاضر "إشغال بكفر الدوار.

- ٢٧ حالة إشغال بمركز ومدينة ابوحمص.