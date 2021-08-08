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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة

ضمن حياة كريمة.. محافظ البحيرة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها في ٤٢ قرية

تنفيذ مبادرة حياة
تنفيذ مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

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تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة 

وتابع اللواء المحافظ الأعمال  الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمراكز ومدن المحافظة و ضمن تلك المشروعات الآتي :-

 

-إنشاء مدرسة منشية ابو قير الابتدائية ومركز شباب كوم اشو وأعمال تبطين ترعة شعلة وإنشاء سور مركز شباب ابيس بمركز ومدينة كفر الدوار

 

- تسليم  أرض محطة رفع صرف صحى بقرية بدر الدين عزب قابيل، أيضا أرض مغذي كهرباء قرية بنى هلال و ازالة مبنى الوحدة البيطرية القديم  بشرنوب استعدادا لبناء مبنى جديد ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز دمنهور.

 

وأشار اللواء المحافظ إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

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