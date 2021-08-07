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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

لمحاربة الغش التجاري.. ضبط 2000 كرتونة مقرمشات مجهولة في البحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

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ضبط ٢٠٠٠ كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر 


في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق والمخابز  ومحلات المواد الغذائية والمصانع، أسفرت عن الآتي :-

 - ضبط مصنع مواد غذائيه (مقرمشات أطفال ) بناحية وادى النطرون يعمل بدون الحصول على سجل صناعي وتم ضبط والتحفظ على ٢٠٠٠ كرتونه من المنتج النهائى بداخل كل كرتونة ١٥ كيس باجمالى ٣٠٠٠ كيس. 

كما تم ضبط ٤٠ برميل زيت طعام  زنه ٥٠ كجم باجمالى ٢٠٠٠ كجم ما يعادل ٢ طن من المواد الخام المستخدمة مجهولة المصدر. 

-  ضبط ١٠ كرتونة كاتشب بداخل كل كرتونة ٢٠٠ عبوة باجمالى ٢٠٠٠ عبوة كاتشب مستخدمة فى التصنيع مجهولة المصدر .

- التحفظ على ٥٠ شيكارة ذره صفراء مجروشه منتج خام تستخدم فى التصنيع مجهولة المصدر زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٢٥٠٠ كجم بما يعادل ٢.٥ طن  

- تحرير ٤ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جرام فى الرغيف الواحد. 

- ضبط مخبزين قاموا بالتصرف فى  ٥٢ شيكارة دقيق بلدى وزنه ٥٠ كجم وبيعها فى السوق السوداء.

- ضبط ٣ مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى.

- ضبط مخبز يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

- تحرير ٨ محاضر عدم إعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات وقت التفتيش وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .
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البحيرة ضبط ٢٠٠٠ كرتونة لمحاربة الغش التجاري محافظة البحيرة محافظ البحيرة مديرية التموين بالبحيرة

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