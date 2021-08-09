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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس يكرم فريقا طبيا لإنقاذهم مصابي أتوبيس العين السخنة

صدى البلد

قام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ولفيف من قيادات مديرية الصحة بتكريم الفريق الطبي بقسم طوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام من أطباء وتمريض ممن شاركوا في إستقبال مصابي حادث تصادم أتوبيس إحدى الشركات مع احدى سيارات النقل ، وإنقاذهم بكل إحترافيه وكفاءة ، بل واستمرار عملهم على مدار 24 ساعة متصلة بدافع شخصي منهم ، حرصاً علي إنقاذ الأرواح ومن جانبه فقد وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي الشكر للفريق الطبي ، مشيداً بما قدموه من جهد وعطاء، مطالباً جميع الفرق الطبية ببذل المزيد من الجهد.

جاء هذا بحضور الدكتور رضا فكري وكيل مديرية الصحة والدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات ، وثريا حنفي مدير إدارة التمريض والدكتور عبد الله سعد مدير مستشفى السويس العام ومس أيه السيد رئيسة تمريض المستشفى.

 تم تكريم ، د محمد نصر عبد السلام  وكيل مدير المستشفى  وصبحية عبد القوى مشرفة طوارئ الجراحة.

 

وعن فريق التمريض تم تكريم:


يسرى عبد الستار
وليد السيد
ابراهيم محمود
حازم حسن
تطبيق تمريض طوارئ باطنة 
اسماء عبد السلام 
هاجر خالد يحيى

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