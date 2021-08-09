عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

دخول النقابة على خط أزمة تواجه أطباء قنا في المواطن "المضروب بالرصاص"|تفاصيل

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

رفضت النقابة العامة لأطباء مصر، بشدة ما صدر من رئيس جامعة جنوب الوادى مؤخراً من قرارات إيقاف وفصل أطباء بالمستشفى الجامعى فى قنا دون تحقيق وتحت ضغط من مواقع التواصل الإجتماعى.

وطالبت النقابة العامة رئيس جامعة جنوب الوادى بضرورة إيقاف تلك القرارات المتسرعة - حسب وصفها-  فوراً لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء للوقوف على ملابسات كل ما حدث فى المستشفى وإظهار الحقائق للجميع.


وجاءت القرارات التعسفية رداً على اتهامات أثارتها مواقع التواصل بشأن خروج مريض مصاب بطلق نارى محمولاً على سيارة نصف نقل لعدم وجود سرير فى الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعى.


النقابة العامة تستنكر وترفض قرار رئيس جامعة جنوب الوادى بإيقاف أطباء مستشفى قنا وتطالبه بإلغائها فورا

 

واستنكر الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام الأطباء، القرار غير المبرر لرئيس جامعة جنوب الوادى بايقاف أطباء فى المستشفى.

مؤكدًا ما ذنب الأطباء فيما حدث، فقام الفريق الطبي بواجبه من إسعافات فى حدود الإمكانيات المتاحة فى الطوارئ ولكنهم لم يجدوا له سرير رعاية وهى الأزمة المعروفة والمتكررة يومياً فى مستشفياتنا.


وأوضح عبد الحي، أن ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى وحمله فى سيارة نقل لا تقع مسئوليته على الأطباء وإنما مسئولية أمن المستشفى، فالطبيب دوره توقيع الكشف والتشخيص وتقديم النصح والعلاج وليس تأمين حركة الدخول والخروج.

وتساءل، هل مطلوب من الطبيب أن يكون طبيبا و"بودى جارد" لحماية المرضى وهو الأحوج للحماية.

وأضاف عبد الحى أنه لا يجوز فرض عقوبات إدارية دون إجراء تحقيقات واقعية وشفافة ومنضبطة كما ينص القانون الذى تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يصدر قرارات تطيح بمستقبل أطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل.

وكان على رئيس الجامعة  العمل على  إصلاح الخلل المتسبب فيما حدث بدلاً من  تحميل المسئولية للأطباء.

وتطالب النقابة العامة رئيس جامعة جنوب الوادى بضرورة إيقاف تلك القرارات فوراً لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء للوقوف على ملابسات كل ما حدث فى المستشفى وإظهار الحقائق للجميع.

رئيس جامعة جنوب الوادي مواقع التواصل الاجتماعي النقابة العامة لاطباء مصر اطباء مصر رئيس جامعة المستشفى الجامعي النقابة العامة

موضوعات متعلقة

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

الرعاية الصحية: 14000 استشارة طبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي ببورسعيد والأقصر

"دور العمال في الجمهورية الجديدة ".. مؤتمر للنقابة العامة للعاملين بالصحافة| صور

محافظ الفيوم يطلق أسماء 3 من شهداء الأطباء على شوارع المحافظة

الرعاية الصحية: نجاح جراحة لإنقاذ طفلة تعرضت لقطع فى القصبة الهوائية

الصحة: تسجيل 65 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

وصول 261 ألفا و600 جرعة لقاح جونسون آند جونسون مصر وتخصيصه للمسافرين

وزيرة الصحة : وصول الشحنة الأولى تتضمن 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح جونسون اند جونسون

ترشيحاتنا

دخول النقابة على خط أزمة تواجه أطباء قنا في المواطن "المضروب بالرصاص"|تفاصيل

بعد ملحمة الأولمبياد .. اتحاد اليد يحسم مصير باروندو مدرب منتخب مصر|خاص

مريض نفسي .. وفاة سيدة خنقا على يد ابنها

رئيس الرعاية الصحية يفاجئ العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي لمتابعة الخدمات المقدمة للمنتفعين

نشرة الأخبار.. السيسى يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري.. وتدريب عسكري مشترك بين مصر والإمارات

اتهام مدير شركة صينية شهيرة بـ إجبار موظفة على الشرب واغتصابها|تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الزمالك يصدر بيانا ينتقد فيه تجاوزات مجلة النادي ضد الأهلي

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ