رئيس جامعة الفيوم يتفقد اختبارات القدرات بكليتي التمريض والتربية الرياضية

تفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اختبارات القدرات بكليتيي التمريض، والتربية الرياضية، بحضور الدكتور طلال عبد الرحيم عميد كلية التمريض، و الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والسادة وكلاء الكليات ومشرفي الاختبارات.

وصرح د. محمد سعيد أبو الغار، أن اختبارات القدرات بكليتي التمريض، والتربية الرياضية، شهدت إقبالًا كثيفًا، حيث سجل أكثر من ٨٠٠ طالب وطالبة على موقع الاختبارات الخاصة بكلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض، ويعقد اختبار شفوي يشمل المقابلة الشخصية، واختبار قدرات في اللغة الإنجليزية، واختبارًا للمظهر والسمات العامة، وثلاث اختبارات تحريرية إلكترونية موحدة، ومتزامنة على مستوى كليات التمريض بالجامعات الحكومية تعلن نتائجها اليوم على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

وأضاف أن الاختبارات بكلية التربية الرياضية قد انتظمت لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا فى موقع الاختبارات حوالي ١٢٠٠ طالب وطالبة حتى الآن.

فيما أشارالدكتور طلال عبد الرحيم، إلى أن الاختبار الشفوي يعقد من خلال خمس لجان منفصلة لمراعاة التباعد الاجتماعى، ويشمل أيضًا قياسًا للمهارات الذهنية للطالب، والمظهر العام، ومهارات التواصل.

وقال د . حمدى نور الدين، إن الإختبارات اليوم مخصصة للطلبة الذكور حيث يؤدى الطلاب الإختبار الذى يشمل كشف طبى وقياس الطول والوزن وإختبار اللياقة والقوام الرياضى مع مراعاة التباعد الإجتماعى .

393267b8-f1cf-4175-baf2-302d76a7f998

a45f6f14-8363-4448-ab32-06c457985b98

b08b9019-dba0-40ff-8dbe-69a8af72afa1

bd105855-bb96-4ad7-a1f9-791d4400213c

dd7a81b6-cdd3-4170-9a3e-1a16799e8c8d

e106917a-8863-48db-b1f2-37bf94990647

f29ff7fd-c02d-4e46-a1e4-98787abe0b6b

1b9f2ca1-2b04-4591-86c9-66b0f076546f

7a39cc98-c911-4e1b-872b-965c28ea8aa4

8f6db380-dfc4-4140-b63d-4a98ae9fd171