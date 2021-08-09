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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد اختبارات القدرات بكليتي التمريض والتربية الرياضية

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان أختبارات القدرات بالجامعة

تفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اختبارات القدرات بكليتيي التمريض، والتربية الرياضية، بحضور الدكتور طلال عبد الرحيم عميد كلية التمريض، و الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والسادة وكلاء الكليات ومشرفي الاختبارات.

 

وصرح د. محمد سعيد أبو الغار، أن اختبارات القدرات بكليتي التمريض، والتربية الرياضية، شهدت إقبالًا كثيفًا، حيث سجل أكثر من ٨٠٠ طالب وطالبة على موقع الاختبارات الخاصة بكلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض، ويعقد اختبار شفوي يشمل المقابلة الشخصية، واختبار قدرات في اللغة الإنجليزية، واختبارًا للمظهر والسمات العامة، وثلاث اختبارات تحريرية إلكترونية موحدة، ومتزامنة على مستوى كليات التمريض بالجامعات الحكومية تعلن نتائجها اليوم على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

 

وأضاف أن الاختبارات بكلية التربية الرياضية قد انتظمت لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا فى موقع الاختبارات حوالي ١٢٠٠ طالب وطالبة حتى الآن.

 

فيما أشارالدكتور طلال عبد الرحيم، إلى أن الاختبار الشفوي يعقد من خلال خمس لجان منفصلة لمراعاة التباعد الاجتماعى، ويشمل أيضًا قياسًا للمهارات الذهنية للطالب، والمظهر العام، ومهارات التواصل.

 

وقال د . حمدى نور الدين، إن الإختبارات اليوم مخصصة للطلبة الذكور حيث يؤدى  الطلاب الإختبار الذى  يشمل كشف طبى وقياس الطول والوزن وإختبار اللياقة والقوام الرياضى مع مراعاة التباعد الإجتماعى .

 

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رئيس جامعة الفيوم اختبارات القدرات التمريض التربية الرياضية

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