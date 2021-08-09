محافظ البحر الأحمر: فنادق الغردقة مكتملة.. ولاتوجد أماكن حتى نهاية سبتمبر |فيديو

قال اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن فنادق الغردقة كاملة العدد، مؤكدا أنه لا يوجد أماكن لحجوزات جديدة الأن وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم” عبر فضائية “الحياه” انه لا يوجد فنادق مغلقة الأن في المحافظة، مشيرا إلى أنه أعيد إفتتاح جميع الفنادق.

جهود أجهزة الدولة

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن أجهزة الدولة قامت بمجهودات كبيرة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل عودة السياحة الروسية.



كان مطار الغردقة الدولي، قد استقبل صباح اليوم، الاثنين، أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها ٣٠٠ سائحا روسيا إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية الى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية الى المدن السياحية المصرية، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة الى ارض المطار كما تم إستقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة، كما يستقبل مطار شرم الشيخ غدا الثلاثاء أولي رحلات مصر للطيران القادمة مباشرة من موسكو.