إيجابي كورونا.. طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة "بدر بانون"

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن المسحة الطبية التي أجراها بدر بانون لاعب الفريق، أمس بعد تعرضه للإصابة بكورونا، جاءت إيجابية للمرة الثانية.

وقال أبو عبلة إن بانون سوف يجري مسحة جديدة خلال ٧٢ ساعة للاطمئنان على حالته.

وغاب بانون عن تدريبات الأهلي بعد شكوى من ارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة طبية أولى جاءت نتيجتها إيجابية، وخضع لمسحة طبية ثانية أمس جاءت نتيجتها أيضًا إيجابية، ويخضع اللاعب للبروتوكول العلاجي والعزل المنزلي.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام في التاسعة مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات الجولة ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

واشتمل مران الأهلي على جانب بدني، فيما ركز بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تدريبات الكرة وتنفيذ الجزء الخططي.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الثلاثاء، للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.