الحكومة ترفع مساهمتها لدعم الهيئات الاقتصادية في الموازنة لـ13.304مليار جنيه

تراجعت مساهمة حيازة الأصول المالية ضمن مساهمات الخزانة العامة في الهيئات الاقتصادية التي تعاني خلال في هياكلها التمويلية إلي 30.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقارنة بـ 30.75 مليار جنيه في العام المالي الماضي بفارق 450 مليون جنيه.



كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة والتي اطلع عليها صدي البلد ان مساهمة بند حيازة الأصول المالية نحو 0.4% نت لاتج المحلي الاجمالي بتراجع نسبته 1.5% عن العام المالي الماضي.



وصلت المساهمة الكلية للخزانة العامة في الهيئات الاقتصادية إلي 13.304 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.



تمثلت تلك المساهمات في الهيئات الاقتصادية من بينها هيئة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء نحو 4.86 مليار جنيه و الهيئة الوطنية للاعلام بقيمة 1.833 مليار جنيه و المتحف المصري الكبير نحو 3.3 مليار جنيه



وبلغت مساهمة الخزانة العامة في نقل الركاب من القاهرة والاسكندرية نحو 493 ج مليو جنيه و هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 453 مليون جنيه و وكالة الطاقة الفضائية نحو 549 مليون جنيه.



ووصلت مساهمة الخزانة العامة في الإكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب نحو 200 مليون جنيه و الالهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي نحو 145 مليون جنيه و الهيئة القومية للانفاق نحو 1.4 مليار جنيه.



ووصلت مساهمات الخزانة العامة في الشركات القابضة نحو 2.604 ليار جنيهـ كان من بينها الشركة القابضة للغزل والنسيج نحو 1.6 مليار جنيه و الشركة القابضة لكهرباء مصر لسداد ديون هيئة كهربة الريف بقيمة 282 مليون جنيه.



وبلغت مساهمة الخزانة العامة في سداد مقابل الاعفاءات الضريبية عن المشروعات الخصاصة بالخطة العاجلة ضمن لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر نحو 750 مليون جنيه.



وبلغت حصيلة مساهمة الخزانة في شركات قطاع الاعمال العام نحو مليار جنيه من بينها شركات الانتاج الحربي لتمويل الخطة الاستثمارية



ورصدت الخزانة العامة ملياري جنيه لاستكنال حصة وزارة المالية في رأس مال صندوق مصر، بالاضافة حصة مصر في رؤس أموال مؤسسات وهيئات دولية بقيمة 3.9 مليار جنيه و باقي البنود الاخري نحو 2.4 مليار جنيه في العام المالي الجاري.



