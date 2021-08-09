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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطران سوهاج الأقباط الكاثوليك يهنئ المصريين بمناسبة رأس السنة الهجرية

مطران سوهاج الأقباط
مطران سوهاج الأقباط الكاثوليك يهنيء الشعب المصري بمناسبة رأس

قدم الأنبا توما حبيب، مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والنيابية، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية وجاء نص التهنئة كالتالي:
"باسم إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك من إكليروس ومؤمنين وكافة مؤسساتها، وبالأصالة عن نفسي أتقدم بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بكل خير وبركة.
بمشاعر يملؤها الإعزاز يطيب لي أن أتقدم بخالص التقدير وصادق الأمنيات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. والأزهر الشريف وكافة القيادات التنفيذية والنيابية بدوام التوفيق والسداد سائلين العلي القدير أن يحفظ وطننا الغالي مصر وأن يعيد علينا هذه الأيام ومصر دائما في عزة ورفعة وازدهار.
راجين من الله أن تعود هذه المناسبات السعيدة على العالم أجمع بكل خير وبركة. وأن يرفع عنا الله الأوبئة، وأن تنعم الإنسانية بمزيد من الأمن والاستقرار".

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