عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا يتعرض لوعكة صحية جديدة

صدى البلد

تعرض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي لوعكة صحية جديدة أدت إلى نقله للمستشفى وتركيب محلول له.

ونشر مؤمن زكريا عبر استوري حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له وهو داخل سرير بأحد المستشفيات معلق بيده محلول طبي.

و كشف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي، عن تواصل زملائه بالقلعة الحمراء معه خلال فترة إصابته، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا معه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "عاجز عن الكلام، لاعبو الأهلي بمثابة أشقاء، وعلى تواصل معي باستمرار".

وأضاف: "لاعبو الأهلي تحدثوا معي قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "أقول لجمهور الأهلي (وحشتوني)، وأحمد الله على صحتي".

وكان الأهلي قد نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي بثلاثية نظيفة.

Screenshot_٢٠٢١٠٨٠٩-٢١٥٩٢٣_Instagram
Screenshot_٢٠٢١٠٨٠٩-٢١٥٩٢٣_Instagram
Screenshot_٢٠٢١٠٨٠٩-٢١٥٩٢١_Instagram
Screenshot_٢٠٢١٠٨٠٩-٢١٥٩٢١_Instagram
الأهلى بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري ابطال افريقيا كايزر تشيفز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..برشلونة يخسر137 مليون يورو بسبب ميسي..كاف يضع اتحاد الكرة فى ورطة

شاهد.. اندلاع حرائق ضخمة في 14 ولاية بالجزائر

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مؤمن زكريا يتعرض لوعكة صحية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

رسميا.. المصري يشارك في الكونفدرالية الإفريقية

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ