غير مقبول.. أحمد موسى يناشد هشام حطب بهذا الأمر

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إرجاع الزميل الصحفي المحذوف من جروب عمل اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه لا بد من مساندة زملائنا الصحفيين في كل مكان، مشيرا إلى أن يرجو اعادة الزميل بليغ أبو عايد إلى تغطية عمل اللجنة الأوليمبية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه من غير المقبول أن تقوم اللجنة الأولمبية بـ معاقبة الزميل بليغ أبو عايدة لـ نشرة أخبار عن اللجنة.

في سياق أخر، أشاد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالإنجاز الكبير للاعبي الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2 - 0 .

وقال حطب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: “فخورون بما حققته فريال أشرف ، فهو إنجازاً كبيراً للرياضة المصرية ، نظراً لأنها الميدالية الذهبية الأولى للبعثة المصرية بطوكيو ، كما أتوجه بالشكر إلى جميع ممثلي البعثة الذين حققوا العديد من الإنجازات مثل هداية ملاك و سيف عيسى بطلي التايكوندو ، وأحمد الجندي الحاصل على فضية الخماسي الحديث ، وغيرهم”.

وأردف حطب: “توقعنا حصد أكثر من ميدالية أخرى ، خاصةً في الكاراتيه و الخماسي الحديث ، ولكن بشكل عام فإن نتائج البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية جيدة جدا”.

كما وجه هشام حطب الشكر والتقدير لأبطال البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ، وذلك عقب تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية للكاراتيه بعد الفوز على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2-0 وتحقيق الذهبية الأولى للبعثة.

وأضاف حطب: البعثة المصرية قدمت نتائج جيدة في مختلف الألعاب ، وأتوجه بالشكر إلى المنتخب الوطني لكرة اليد بعد وصوله إلى المربع الذهبي وخسارته أمام نظيره الإسباني صباح الأمس .