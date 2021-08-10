الحشيش الأكثر استخداما حول العالم.. جرائم التجسس مرتبطة بالأمن السيبراني.. 90% من حوادث الاختطاف في خليج غينيا.. أبرز تصريحات لـ غادة والي

غادة والي: 90% من حوادث الاختطاف في خليج غينيا

غادة والي: الحشيش الأكثر استخداما حول العالم

غادة والي: جرائم التجسس مرتبطة بالأمن السيبراني

غادة والي: العالم يتابع ما يحدث في أفغانستان بشكل كبير



أكدت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن جلسة مجلس الأمم المتحدة كانت بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور رفيع المستوى لشخصيات عالمية.



وأضافت غادة والي، أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدا كبيرا للأمن البحري، لافتا إلى المناطق الأكثر تضررا من السطوح المسلح للسفن هى غرب إفريقيا بعدد 67 حالة، متابعة أنه مضيق ملقا وسنغافورة وبحر الصين الجنوبي هى المناطق الأكثر تضررا من الأمر.



وتابعت مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن في النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 رهينة، لافتة إلى أنه وقع ما يقرب من 90% من حوادث الاختطاف في خليج غينيا.



وأكملت الدكتورة غادة والي، أنه قدمت مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحري لينظر فيها مجلس الأمن، مستدركة أنه برنامج العالمي للجريمة البحرية هو الأكبر لمكتب الأمم المتحدة بميزانية ضخمة.



وأشارت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إلى أن غرب إفريقيا من المناطق الأكثر تضررا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن.

قالت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إن جرائم التجسس مرتبطة بالأمن السيبراني، مضيفة أنه أمراً شديد الخطورة ويجب الحذر منه.

وأكدت غادة والي، أن مازال شمال إفريقيا تخرج منها هجرة غير شرعية لأوروبا ومعظم المهاجرين من النساء والأطفال.

وتابعت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أنه هناك عقوبات يتم الاتفاق عليها دوليا في حالة التجاوز بحق قانون البحار، مستدركا أنه عدم وجود أمن وأمان في البحار يهدد مهنة الصيد.

وأكملت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن القراصنة قاموا بتطوير أدوات الخطف وتهديد السفن في المحيطات، وزيادة التعاون القضائي لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.



وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إلى أنه قدمت مقترحات لمجلس الأمن بشأن تعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.

قالت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إنه التطور الذي يحدث في أفغانستان مثير للقلق، مضيفة أن العالم يتابع ما يحدث في أفغانستان بشكل كبير.



وأكدت غادة والي، أن هناك تنسيق بين مجموعات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية واستفادة من عوائد بيع الأسلحة والمخدرات.



وأضافت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن استخدام تمويل الاتجار غير الشرعي في الآثار لتمويل الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن الاتجار في المخدرات يمثل مصدر تمويل ودخل للجماعات الإرهابية في كل دول العالم.



وأكملت أنه سوريا كانت معبرا لمرور المخدرات وأصبحت الآن منطقة إنتاج، مستدركة أن هناك انخفاض أسعار المخدرات في أفغانستان بسبب زيادة المعروض.

قالت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة ، إنه مخدر الحشيش الأكثر انتشار حول العالم، مضيفة أن عدد الذين يتعاطون المخدرات كبيرة في إفريقيا.



وأكدت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن هناك غيابا للوعي لمخاطر مخدر الحشيش، مشيرا إلى أن تدخين الحشيش والماريجوانا يؤثر على خلايا المخ.