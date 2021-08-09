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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان من رئيس وزراء اليونان حول الحرائق.. واعتقال 10 أشعلوا النيران

من حرائق اليونان
من حرائق اليونان

 أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تواجه صعوبات كبيرة في مكافحة الحرائق بسبب موجة الحر والجفاف المزمن اللذين تعاني منهما اليونان، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات القبض على عدد من المتهمين بإشعال الحرائق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. 

قال ميتسوتاكيس : "الأيام الأخيرة كانت من أصعب الأيام التي شهدتها بلادنا على مدى العقود الأخيرة. بذلنا قصارى جهدنا ولا نزال نبذله في محاربة (النيران)".

وأوضح رئيس الحكومة أن 586 حريقا نشبت في بلاده خلال الأيام الأخيرة القليلة، مضيفا أن "الحرائق التي اندلعت بسبب موجة الحر غير المسبوقة وشهور طويلة من الجفاف، بات إخمادها أمرا بالغ الصعوبة".

وشكر ميتسوتاكس الدول التي عرضت مساعدتها على اليونان في مكافحة الحرائق الطبيعية.

من جانبها، أعلنت هيئة إطفاء الحرائق اليونانية أن محققي الهيئة أوقفوا أكثر من 10 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب إضرامهم النار في الغابات.

وجرت عمليات التوقيف في جزيرة كورفو غربي اليونان وفي مدينة لاريسا بوسط البلاد وفي بيرايوس والعاصمة أثينا ومدينة كالاماتا بجنوب اليونان.

ويشار إلى أن الأشخاص الموقوفين يتهمون بإضرام النار في الغابات سواء بشكل متعمد أو بنتيجة التعامل غير الآمن مع النار.

واجتاحت الحرائق إقليم أتيكا الذي تقع فيه العاصمة أثينا وفي جزيرة وابية شرقي البلاد وشبه جزيرة بيلوبونيز في الجنوب، مما أسفر عن إجلاء آلاف السكان من المناطق الخطيرة.

 

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