لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل علي قرض شخصي بقيمة 2 مليون جنيه من البنوك

تسعي البنوك المصرية لتنويع منتجاتها وخدماتها لجذب شرائح جديدة من العملاء والفئات، ضمن توجهات البنك المركزي المصري لزيادة المنتفعين من الخدمات المصرفية المتطورة.



وتقدم البنوك خدمات لعملائها سواء الاقتراض أو استثمار المدخرات في ودائع أو شهادات استثمار بعوائد مناسبة، حيث يقدم البنك الأهلي عددا برامج التمويل من بينها القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة.



وفقا لتقرير صادر عن البنك الأهلي فإن الحد الأقصي للتمويل للحصول علي قرض شخصي لأصحاب المهن والأعمال الحرة، لنحو مليوني جنيه بفترة سداد تصل لـ 7 سنوات بدون ضامن.



قال التقرير إن برنامج القرض يمنح المقترض ميزة التأمين علي الحياة وفي حالات العجز مجانا.

اشترط البنك للحصول علي القرض أن يكون الحد الأدني لتعامل البنك مع العميل لمدة عامين من عملاء البنك علي الأقل لبدء النشاط أو 3 سنوات لغير العملاء، وألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما و لا يزيد 65 في نهاية التمويل.



بالاضافة إلي صورة من بطاقة رقم القومي سارية وايصال مرافق حديث لمقر السكن او النشاط و صورة من البطاقة الضريبية و مستخرج رسمي حديث منذ 3 شهور ورخصة مزوالة النشاط و تاريخ انتهاء البطاقة ومستخرج من السجل التجاري وعقد تأسيس للشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء وكشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.

