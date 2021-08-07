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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تستثمر أموالك في شهادات البنوك الادخارية.. تفاصيل

البنك الأهلي
البنك الأهلي

تسعي البنوك المصرية لتنويع منتجاتها وخدماتها لجذب شرائح جديدة من العملاء والفئات، ضمن توجهات البنك المركزي المصري لزيادة المنتفعين من الخدمات المصرفية المتطورة.


وتقدم البنوك خدمات لعملائها سواء الاقتراض أو استثمار المدخرات في ودائع أو شهادات استثمار بعوائد مناسبة، حيث يقدم البنك الأهلي عددا من الشهادات الادخارية  للأشخاص الطبيعية من بينها :

البنك المركزي: 4.41 مليار دولار احتياطي مصر من الذهب في مايو الماضي

سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

الشهادة البلاتينية:


يصل الحد الأدني للإكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات بعائد شهري ثابت نسبته 11% 


وتساعد هذه النوعية من تلك الشهادات، اصحابها علي الاقتراض بضمانها من أي فروع تابعة للبنك و استرداد قيمتها بعد 6 شهور فقط من الاكتتاب بها من اليوم التالي للاكتتاب.

 

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير


تتيح تلك الشهادة خدمة الإدخار بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته  كحد أدني لشراءها بعائد ربع سنوي نسبته 8.5%  لمدة 3 سنوات.


ويساعد تلك الشهادة أصحابها في امكانية الاقتراض من البنك بضمانها و استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها، بالاضافة لضمانها عائدا متغير مرتبط بسعر الايداع بالبنك المركزي بزيادة 0.25% .


الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري


يمكن للعميل الاكتتاب فيها بقيمة تبدا من 1000 جنيه أو مضاعفاته بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات وعائد فائدة شهري 10.25%.


وتساعد تلك الشهادة المكتتب فيها امكانية الاقتراض بمضانها واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها. 

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