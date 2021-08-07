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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 4.41 مليار دولار احتياطي مصر من الذهب في مايو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب بنهاية مايو الماضي إلي 4.41 مليار دولار بعد أن كان 3.934 مليار دولار في مارس السابق بزيادة بلغت 476 مليون دولار.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة الاحتياطي النقدي لمصر  رسميا قد سجلت ما يقارب 40.5 مليار دولار في مايو الماضي بعد ان كانت 40.344 مليارا في مارس من نفس العام.

البنك المركزي يتوقع تحسن القطاعات الاقتصادية

الاحتياطي النقدي يسجل ارتفاعا ويصل إلى 40.61 مليار دولار في يوليو الماضي


بحسب التقرير فإن أرصدة  العملات الأجنبية ضمن الإحتياطي النقدي قد بلغت 36.033 مليار دولار في مايو الماضي  مقابل 36.3 مليار دولار في مارس من نفس العام .


واشار البنك المركزي المصري ان ارصدة الاحتياطي النقدي لمصر تستطيع ان تغطي احتياجات البلاد من السلع و الخدمات الاستراتيجية وكذلك مواد الخام اللازمة لتحريك قوي الانتاج المحلي حتي 7 شهور و 6 أيام في مايو الماضي .


ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لدي البنك بالاضافة لعوائد الصادرات المصرية و ايرادات قناة السويس والقطاع السياحي.


ومع أول أغسطس الجاري اظهر الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا إلي 40.61 مليار دولار  بنهاية يوليو الماضي بعد ان كان 40.584 مليار دولار في يونيو السابق له .

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