الاحتياطي النقدي يسجل ارتفاعا ويصل إلى 40.61 مليار دولار في يوليو الماضي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي إلي 40.61مليار دولار بزيادة اقتربت من 3ملايين دولار.

وقال البنك المركزي المصري إن حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يونيو الماضي قد وصل إلي 40.58مليار دولار .



ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عوائد المصريين العاملين بالخارج والايرادات السياحة بالإضافة إلي حصيلة الصادرات المصرية، وارتفعت معدلات الاحتياطي النقدي لمصر مع تحرير أسعار الصرف الأجنبي بنهاية نوفمبر 2016، لتسجل معدلات نمو تقدر ب150%.

وهوى الاحتياطي النقدي في مارس حتي مايو 2020بعد تداعيات فيروس كورونا بمعدل 10ملياراات دولارات إلا أنه استرد عافيته بعد الإجراءات التصحيحية التي قام بها البنك المركزي المصري بالتوازي مع اندلاع جائحة كورونا .