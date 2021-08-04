عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاحتياطي النقدي يسجل ارتفاعا ويصل إلى 40.61 مليار دولار في يوليو الماضي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي إلي 40.61مليار دولار بزيادة اقتربت من 3ملايين دولار.

وقال البنك المركزي المصري إن حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يونيو الماضي قد وصل إلي 40.58مليار دولار .

txt

قدم نموذج ناجحا.. كيف أحدث برنامج الإصلاح الاقتصادي طفرات في وضع الاقتصاد المصري

txt

مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا.. لماذا وصف الرئيس السيسي القضية السكانية بالخطيرة؟


ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عوائد المصريين العاملين بالخارج والايرادات السياحة بالإضافة إلي حصيلة الصادرات المصرية، وارتفعت معدلات الاحتياطي النقدي لمصر مع تحرير أسعار الصرف الأجنبي بنهاية نوفمبر 2016، لتسجل معدلات نمو تقدر ب150%.

وهوى الاحتياطي النقدي في مارس حتي مايو 2020بعد تداعيات فيروس كورونا بمعدل 10ملياراات دولارات إلا أنه استرد عافيته بعد الإجراءات التصحيحية التي قام بها البنك المركزي المصري بالتوازي مع اندلاع جائحة كورونا .

 

 

الاحتياطي النقدي البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي لمصر عوائد المصريين العاملين بالخارج الايرادات السياحة الصادرات المصرية أسعار الصرف فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

مدبولي: تحديد وتنفيذ مشروعات حياة كريمة وفق معايير واضحة تلبي احتياجات كل قرية

المنيا تواصل متابعة مشروعات " حياة كريمة " وتنفيذ حملات إزالة التعديات

بسبب الإصلاح الاقتصادي.. الإشادات الدولية تتوالى على مصر وتوقعات بتعافٍ أكبر خلال 4 سنوات

هؤلاء الموظفون لن يحصلوا على ترقية مدى الحياة بحكم القانون.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سايلو فودز .. 7 مكاسب تحققها المدينة الغذائية الجديدة

حميد لبراوي: المصريون فاجأوني ولم أتوقع الشهرة.. سأوفي بوعدي لـ كاتونجا.. وأضمن الذهبية للفراعنة في هذه الحالة (حوار)

مصر تعرب عن خالص التعازي لـ التشيك في ضحايا تصادم قطارين غرب البلاد

حلم طال انتظاره.. تكنولوجيا الأغذية: "سايلو فودز" تقضي على الفساد وأمراض الأطفال

الرئيس السيسى: لبنان ما زال قادرا على النهوض

السيسي: أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي لدعم لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

الربع ساعة بـ 50 جنيه.. سقوط شبكة دعارة في المرج

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ