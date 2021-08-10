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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاهرة: الانتهاء من إزالة 66 عقارا بـ عزبة أبو قرن وتسليم 142 مستحقا وحداتهم بمشروع "معا"

صدى البلد

قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم إن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من ٦٦ عقارا، تتضمن ٥٣ عقارا تم هدمها كليا و١٣ عقارا تم إخلاؤها تمهيدا لإزالتها بشكل نهائي، كما تم تسليم 142 مستحقا لوحدته الجديدة المجهزة بمشروع "معا" بحي السلام، ليخرج قاطنو هذه العشوائيات التي كانت تمثل خطورة على حياتهم إلى إشراقة أمل تبشر بتحقيق أحلامهم والتمتع بحياة كريمة متوفر بها جميع الخدمات.


وأكدت نائب المحافظ تكثيف الجهود والمضي قدما في أعمال الإزالة بشكل آمن ومنظم حتى يحصل المستحقون على وحداتهم الجديدة المجهزة والبديلة عن مساكنهم بالمنطقة العشوائية الجاري إزالتها بعزبة أبو قرن، تنفيذا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة ولتحسين جودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة وآمنة بمجتمع راقٍ ومتحضر.


وأشارت نائب المحافظ إلى أن البديل أصبح أكثر من رائع من خلال تجمع سكني بمشروع "معاً" بحي السلام أول، والذي يصل حجم ما يوفره هذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى ٤٤١٦ وحدة سكنية، كما يتوفر به جميع الخدمات المقدمة بشكل حضاري، ومنها المركز الطبي، والملاعب، ودور الحضانة، والمحال التجارية، إلى جانب تشغيل بعض الورش التي تم تشطيبها، وتنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب لخدمة الشباب وأبناء القاطنين، بالإضافة إلى استغلال وحدات سكنية في الأدوار الأرضية بالعمارات في إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبر ماركت ومحال الخضر والفاكهة.

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القاهرة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم

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