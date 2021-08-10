تعرف على أبرز الأحداث داخل محافظة أسوان على مدار الـ24ساعة

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ساعة خلال أمس الإثنين.

فوسط أجواء من الفرحة وإطلاق الزغاريد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع قسائم صرف 21 جهازا كهربائيا منزليا ما بين ( ثلاجة – بوتاجاز – غسالة ) حديثة لـ 17 عروسة من الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والغير قادرين ، وهو الذى جاء تتويجاً لجهود مبادرة " الناس لبعضهم " التي أطلقها المحافظ في مارس 2020 مع الموجه الأولي لجائحه كورونا ، وذلك بحضور أسر العرائس بجانب اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، والدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة .

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة ، مؤكداً على أن المبادرة تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية المبذولة والمجتمع المدني تماشياً مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوههم وخاصة للفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من الحالات المستهدفة .

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وأوضح محافظ أسوان بأن مبادرة " الناس لبعضهم " حققت معدلات كبيرة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كافه المجالات الاجتماعية والمادية والطبية حيث كثفت جهودها لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير الأطراف الصناعية حتي يتمكن ذوي الهمم من الاندماج داخل المجتمع لينتفع بهم ويستفيد من طاقاتهم لبناء أنفسهم ومجتمعهم .

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن المبادرة بالتعاون مع 43 جمعيه بقري ونجوع مراكز أسوان قامت بتوزيع 53 طن مواد غذائية مهداة من مؤسسه العربي للتنمية ، بالإضافة إلى توفير ألبان للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة .

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل للتوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى المحاسب أبو الفضل الشيخ مدير عام المديرية المالية ، فضلاً عن حوالى 300 محاسب وموظف بإدارات الحسابات والاستحقاقات والشئون المالية بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية .

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بجهود وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وسعيها الدؤوب لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ليستفيد من ذلك أكثر من 5 ملايين موظف بالحكومة ، لافتاً إلى أنه بجانب زيادة رواتب الموظفين تضع الحكومة في أولوياتها بموازنة العام المالي الحالى الحفاظ على الاستقرار المعيشى المتوازن للمواطن البسيط ولاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وكانت قد لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة .

وكان قد تلقى الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان إخطاراً من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى سميرة .ع.أ 55 سنة ، وأصيب فى الحادث كل من محمود .أ.ي 41 سنة، بجروح قطعية بالرأس مع كدمات، ومصطفى .م.أ 12 سنة، بجروح وكدمات بالقدمين، ومحمد .ح.م 57 سنة، بكدمات وجروح بالجسم، ومحمد .ش.ع 30 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بالجسم، ومصطفى .هـ .أ 23 سنة، بجروح وكدمات بالجسم، وعبده .ع.ع 50 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وعبده .م.ع 65 سنة، باشتباه كسر بالفقرات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

فيما قال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إنه تم إنهاء مشكلة طفح مياه الصرف الصحى بقرية العطوانى بمركز إدفو بعد إصلاح الطلمبة الرئيسية مع تركيب طلمبة إحتياطية وذلك بعد إتصال تليفونى بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد إبراهيم سليمان أن محافظ أسوان أعطى تكليفات لمسئولى الشركة والوحدة المحلية بالتواجد الميدانى في موقع محطة الرفع حيث تابع لحظة بلحظة الجهود المبذولة لإحتواء تداعيات توقف محطة الصرف الصحى بالقرية حيث قامت الشركة بدفع أطقم الصيانة مع توفير طلمبة إحتياطية بعد توريدها للقضاء على هذه المشكلة بالكامل.