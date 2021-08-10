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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

أسعار العملات
أسعار العملات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم.. كالتالي:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.3605 جنيه و 52.3287 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1652 جنيه و 4.1942 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2618 جنيه و 4.2826 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.7264 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6701جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.

وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0077 جنيه و 4.3196 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7385 جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم.. كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه، والبيع 15.73 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.3543جنيه، والبيع 18.5048 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.6569 جنيه ، البيع 21.8458جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4215 جنيه، والبيع 12.5339 جنيه.  ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4678 جنيه، والبيع 2.4884 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7504 جنيه، والبيع 1.7705 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7998جنيه، والبيع 1.8165 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.0577 جنيه، والبيع 17.2176جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.1653 جنيه، والبيع 14.2766جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء  11.4552جنيه، والبيع 11.5757جنيه.

اسعار صرف العملات العربية أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء أسعار صرف العملات العربية اليوم

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