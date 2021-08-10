أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 10-8-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 973 جنيها للطن

أسمنت النصر 930 جنيها للطن

أسمنت السويس 955 جنيها للطن

اسمنت السويدي 970 جنيهات للطن

اسمنت حلوان 900 جنيه للطن

اسمنت الصخرة 890 جنيها للطن

أسمنت سيناء 910 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 835 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 915 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 880 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.