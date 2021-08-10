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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية من الناقد شريف عبد القادر: لابد من محاسبة المخفق في الأولمبياد ومكافأة الناجحين

شريف عبدالقادر الناقد
شريف عبدالقادر الناقد الرياضي

أكد  شريف عبدالقادر الناقد الرياضي أن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ليست سهله وتحتاج الكثير من الدعم المادي مشيرا الي أن تعامل الجماهير معها اضر بعدد من اللاعبين . 


وأضاف عبدالقادر خلال تصريحات تليفزيونية : الجماهير تعاملت مع الاولمبياد بأنه حدث عادي وتم تصدير الإحباط لعدد من اللاعبين خلال المشاركات ،هو حدث كبير جدا يلتقي فيه أبطال اللعبة من كل قارة بعد فترة كبيرة من الاستعدادات وبالتالي المشاركة والحصول علي ميدالية يعد إنجاز كبير للغاية . 

 

وأكمل: نتائج البعثة المشاركة في طوكيو 2020 جيده جدا وتصل لحد الممتاز في بعض الألعاب مثل التايكوندو والكاراتيه .

 

وأوضح : قبل انطلاق المسابقة أكد وزير الشباب والرياضة و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أنه تم صرف 323 مليون جنيه علي اللاعبين وهو يوازي 16 مليون دولار ودول في أوروبا هم ثمن إعداد 3 أبطال فقط في دورة الألعاب وتم إعداد البعثة بالكامل بنفس الرقم .

 

وأشار : نشيد بالأبطال والاتحادات التي حققت إنجاز في طوكيو 2020 ولكن يجب النظر للإخفاق خصوصا وأنه ليس الأول من نوعه ولكن يحدث كثير ومازال المسؤولون متواجدون في مناصبهم.

 

وأردف : اتحاد السباحة عليه علامه استفهام كبيرة جدا الان في مصر لا يوجد نادي بدون حمام سباحة وتجد أن أعضاء الجمعية العمومية 10 أندية فقط ويتم اختيار رئيس الاتحاد بالتذكية .

وخلال حديثة أشاد بدور أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو 2020 في الخماسي الحديث 

وعن أزمة أتحاد رفع الاثقال قال  : إتحرمنا من ثلاث ميداليات في رفع الاثقال مازلنا مصيرين علي نفس المسؤولين في الاتحاد  رغم الخطأ الكارثي وتصريحاتهم الغريبة بشأن 10 علب منشطات فقط ويجب أن يتم محاسبتهم . 

 

وأختتم شريف عبدالقادر : الرئيس السيسي مهتم بالرياضة ويتضح ذلك من خلال الرسائل علي مواقع التواصل الاجتماعي .

 

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