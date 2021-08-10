الاتحاد الأوروبي يرحب بالعقوبات الجديدة على بيلاروسيا

رحّبت دائرة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة على بيلاروسيا، في إطار الضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.



وجاء على حساب الدائرة عبر منصة "تويتر": "نرحب باتخاذ تدابير تقييدية جديدة على نظام لوكاشينكو من جانب الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، تضاف إلى العقوبات الأوروبية الواسعة".



وأضافت: "يعمل الاتحاد الأوروبي في ائتلاف مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدعم شعب بيلاروسيا... سنواصل الضغط على نظام لوكاشينكو حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء حوار جاد وانتخابات حرة ونزيهة في بيلاروسيا".