شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات.



الظواهر الجوية



- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 26

طابا 36 25

كاترين 35 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 39 27

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجد يد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 44 31

المدينة 46 34

الرياض 46 30

المنامة 41 35

أبوظبي 46 34

الدوحة 43 35

الكويت 48 32

دمشق 36 20

بيروت 32 29

عمان 33 21

القدس 30 22

غزة 32 24

بغداد 43 29

مسقط 35 32

صنعاء 26 16

الخرطوم 37 26

طرابلس 34 27

تونس 45 30

الجزائر 30 27

الرباط 26 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 30 15

إسطنبول 33 22

إسلام آباد 34 26

نيودلهي 35 28

جاكرتا 31 24

بكين 31 22

كوالالمبور 32 25

طوكيو 35 27

أثينا 37 26

روما 34 22

باريس 22 15

مدريد 36 22

برلين 22 14

لندن 21 14

مونتريال 32 22

موسكو 28 23

نيويورك 29 22

واشنطن 33 23

نواكشوط 32 25

أديس أبابا 20 11