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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت منة فضالي بإطلالة كاجوال مميزة ، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها .

 

و كانت قد أعلنت منة فضالي عن  بدء تصوير دورها لفيلم “سير الحب” والذى تعاقدت عليه مؤخرا.

 

ويشارك منة فضالي في بطولة العمل كل من إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وتأليف ناجى عبد الله وإخراج مازن نيازى.

 

وكانت شاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب» وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

وكانت حلت الفنانة منة فضالي  ضيفة على برنامج "مع الفارس"  والذي يقدمه الإعلامي  نزار الفارس ويذاع عبر قناة "الرشيد".

وكشفت منة فضالي خلال الحلقة عن رأيها في الفنانة ياسمين صبري وعن قرار زواجها وهل من الممكن ان تتزوج من داعية إسلامي.

منة فضالي إطلالة كاجوال أحدث ظهور انستجرام نسل الأغراب التواصل الاجتماعي

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