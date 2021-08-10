نزيف حاد.. تراجع أسعار الذهب 19 جنيها للجرام| تفاصيل وأرقام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-8-2021 ، في مستهل التعاملات على مستوى جميع الاعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشرة موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" ، حيث خسر الذهب خسارة تتراوح بين 12 : 19 جنيه من سعر الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 نحو 870 جنيها بخسارة تصل إلى 19 جنيه في الجرام، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 761 جنيها لجرام الذهب الواحد بخسارة تصل إلى 17 جنيه في الجرام، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 652 جنيها بخسارة تصل إلى 15 جنيه في الجرام، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 507 جنيها بخسارة تصل إلى 12 جنيه في الجرام.

أسعار الذهب اليوم

وأوقية الذهب وصلت نحو 27,048 جنيها بخسارة تصل إلى604 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,088 جنيها بخسارة تصل إلى136 جنيه.

أما سعر كيلو الذهب سجل نحو 869,714 جنيه بخسارة تصل إلى 19,429.

اسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية



وعلى المستوى العالمي، قلصت أسعار الذهب خسائرها خلال في تعاملات اليوم الاثنين بعدما هبطت بأكثر من 4% إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي تجاوزت التوقعات خلال يوليو ما أثار المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر 1.06% أو 18.70 دولار لتصل إلى 1742.40 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 1.03% ليصل إلى 1745 دولاراً.



وسجلت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر تراجعاً بنسبة 1.90% إلى 23.86 دولار للأوقية، بعدما هبطت في وقت سابق اليوم بحوالي 7.5% إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر عند 22.5 دولار.