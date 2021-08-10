عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزيف حاد.. تراجع أسعار الذهب 19 جنيها للجرام| تفاصيل وأرقام

سعر الذهب
سعر الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-8-2021 ، في مستهل التعاملات على مستوى جميع الاعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشرة موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" ، حيث خسر الذهب خسارة تتراوح بين 12 : 19 جنيه من سعر الجرام الواحد.  

أسعار الذهب اليوم 

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 نحو 870 جنيها بخسارة تصل إلى 19 جنيه في الجرام، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 761 جنيها لجرام الذهب الواحد بخسارة تصل إلى 17 جنيه في الجرام، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 652 جنيها بخسارة تصل إلى 15 جنيه في الجرام، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 507 جنيها بخسارة تصل إلى 12 جنيه في الجرام. 

العملات الرقمية المشفرة.. كيف تعمل وأهم 5 عملات حاليا؟

أسعار الذهب اليوم

وأوقية الذهب وصلت نحو 27,048 جنيها بخسارة تصل إلى604 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,088 جنيها بخسارة تصل إلى136 جنيه.
أما سعر كيلو الذهب سجل نحو 869,714 جنيه بخسارة تصل إلى 19,429. 

اسعار الذهب بالمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية


وعلى المستوى العالمي، قلصت أسعار الذهب خسائرها خلال في تعاملات اليوم الاثنين بعدما هبطت بأكثر من 4% إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي تجاوزت التوقعات خلال يوليو ما أثار المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر 1.06% أو 18.70 دولار لتصل إلى 1742.40 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 1.03% ليصل إلى 1745 دولاراً.


وسجلت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر تراجعاً بنسبة 1.90% إلى 23.86 دولار للأوقية، بعدما هبطت في وقت سابق اليوم بحوالي 7.5% إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر عند 22.5 دولار.

الذهب اسعار الذهب خسر الذهب سعر الجرام الواح اسعار الذهب اليوم سعر المصنعية الدمغة أداء سعر الذهب سعر أونصة الذهب

ترشيحاتنا

أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 10-8-2021

أشعة على المخ.. تطورات الحالة الصحية ل مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

نزيف حاد.. تراجع أسعار الذهب 19 جنيها للجرام| تفاصيل وأرقام

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع العامة خلال 24 ساعة بميناء دمياط

المجتمعات العمرانية: تتلقى طلبات التفاوض للكيانات الواقعة بالساحل الشمالي الغربي حتى الأحد

حبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة عربات الفول والكبدة المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

تحرش بـ 14 طفلا وطفلة.. السائق المسن يواجه عقوبة السجن المشدد

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم : سنعلنها بالدرجات وليس بالتقديرات

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

جزاءات تأديبية حال المخالفة| تفاصيل المحظورات على الإعلاميين والصحفيين في تغطية الجنازات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

فيديو

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ