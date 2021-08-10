البعثة المصرية الأولمبية تصل مطار القاهرة برفقة أشرف صبحي.. صور

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة البعثة الأولمبية العائدة من طوكيو، على متنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وسط تجهيزات خاصة لاستقبالهم برفقة أيضا بطلة الكاراتيه الأولمبية جيانا فاروق والبطل الأولمبي على الصاوى.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، البعثة الأولمبية القادمة من طوكيو، على متن طائرة الاتحاد رقم 563‪ القادمة من أبوظبي على متنها أيضا المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة.

وقد وصل مطار القاهرة، منذ قليل، أتوبيس مكشوف لإستقبال البطلة جيانا فاروق، حيث يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.

واستعد مطار القاهرة، ووضع كافة الترتيبات بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدى إسحق

والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل الجماهير التى تستقبله أبطال البعثة الأولمبية.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم من علي الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل علي انهاء اجراءات البعثة، كما خصصت وزارة الطيران اتوبيس مكشوف يقل افراد البعثة كما هو متبع في وصول اللاعبين الحاصلين علي الميداليات.

البعثة المصرية تحصد 6 ميداليات أولمبية

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال اشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو .

كما سطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

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