رئيس جامعة المنوفية يعتمد تراكمى الصيدلة مايو ٢٠٢١.. ننشر أسماء الأوائل

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية الصيدلة دور مايو ٢٠٢١.

وأعلن الدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة جامعة المنوفية أن الأوائل على الكلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف هم: رغد عصام نصار، منه الله أيمن السيد، أحمد اشرف مسعد، أسماء مصطفى ناصف، إيمان صلاح مهدى، منه الله شعبان فراج، إسراء سعدون قطب، أحمد عصام عبداللطيف، تسنيم عاطف الحنفى، ألاء إبراهيم عرف، نورهان إبراهيم حسن، آيه عزت عمارة.

وعلي الجانب الآخر هنأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور عربى كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بندب الدكتور عربى كشك للقيام بعمل نائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا للشئون الأكاديمية، متمنيا له التوفيق فى مهام عمله.