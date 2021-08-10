مصدر : لا صحة لادعاءات الجماعة الإرهابية عن وفاة أحد أعضائها بالسجن

وفاة طبيعية بالمستشفى..

كشفت مصادر خاصة ، عدم صحة الادعاءات التي تروج لها جماعة الإخوان أو الجماعة الارهابية عبر أبواقها الإعلامية وشبكة الانترنت عن وجود قصور فى الرعاية الطبية لبعض عناصر الجماعة الارهابية المحبوسة او ملابسات وفاة أحدهم والذي توفي وفاة طبيعية بالمستشفى.