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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة طبيعية بالمستشفى..

مصدر : لا صحة لادعاءات الجماعة الإرهابية عن وفاة أحد أعضائها بالسجن

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت مصادر خاصة ، عدم صحة الادعاءات التي تروج لها جماعة الإخوان أو الجماعة الارهابية عبر أبواقها الإعلامية وشبكة الانترنت عن وجود قصور فى الرعاية الطبية لبعض عناصر الجماعة الارهابية المحبوسة او ملابسات وفاة أحدهم والذي توفي وفاة طبيعية بالمستشفى. 

 

 

 

 

 

 

 

الجماعة جماعة الإخوان الجماعة الارهابية السجون مصادر امنية

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