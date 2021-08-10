محافظ أسوان لمسئولى المحليات :"مش هينفع تشتغلوا موظفين لازم تنزلوا الشارع"

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة شهرا أمام القيادات المحلية الجديدة التي شملتها حركة التغيرات الأخيرة لإثبات تواجدهم الميداني بالشارع الأسواني والعمل ليل نهار لتلافي كافة السلبيات التي يعاني منها المواطن .

وقال المحافظ: مش هينفع تشتغلوا موظفين ، ولازم تنزلوا الشارع للوقوف على السلبيات وتلافيها قبل أن يشاهدها المحافظ ".

جاء ذلك في جولته الميدانية التي شملت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بمناطق وأحياء جنوب وشرق مدينة أسوان .

وكلف المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بالمرور الميداني الصباحي يومياً داخل مختلف الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية لمراجعة منظومة النظافة العامة وإبلاغ الشركة المختصة بأى تراكمات للقمامة والمخلفات لرفعها أولاً بأول .

وأقرأ أيضاً:

كما وجه اللواء أشرف عطية إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات التي رصدها بطريق الشلال ، بجانب رفع الإشغالات الواقعة علي حرم الطريق أمام المحلات المقامة بسور السكك الحديدية بميدان العلاقي ، بالإضافة إلى مراجعة الأسلاك الغير معزولة لأعمدة الإنارة ، فضلاً عن إيجاد حلول غير تقليدية للقضاء على ظاهرة سرقة أغطية مطابق الصرف الصحى ومنها وضع مقابض مثل مقبض مصيدة الفئران تصمم لتكون كلبش يمسك يد السارق لحين القبض عليه ، مشدداً على الإزالة الفورية لكافتيريا مقامة داخل حديقة الصداقة القديمة بميدان العلاقي بالشلال ، مع إدراج الحديقة ضمن خطة التطوير لتصبح متنفس حيوي بشكل جمالي وحضاري لأهالي المنطقة .

بينما فاجأ المحافظ منطقة عزبة الفرن بكيما حيث أعطى توجيهاته بإزالة أحد المنازل المخالفة لخط التنظيم ، مع تكليف الوحدة المحلية برفع كافة كميات القمامة والمخلفات من مجرى مخر السيول بالمنطقة ، بجانب القيام أيضاً بإزالة الإشغالات أمام مزلقان السيل بجوار موقف سيارات السيرفيس ، متفقداً الموقف للإطمئنان علي إنتظام حركة سير الخطوط الداخلية بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد سيارات الربع نقل ( الكبود) لسيارات ميكروباص حديثة والتي تم تغييرها لأكثر من ألف سيارة علي مستوي مدينة أسوان وبعض مواقف السيرفيس بالمراكز والمدن لتفريغ المحافظة بالكامل من هذه السيارات مع نهاية العام الحالي .

وأثناء تفقده لمشروع السويقة الجديدة بمنطقة السيل الجديد الجاري إنشاؤها علي مساحة 1100 م2 بنظام طابقين لتستوعب 70 محل يتراوح مساحتهم ما بين 9 إلي 12 متر مربع وبتكلفة إجمالية تقديرية 15 مليون جنيه أعطى عطية توجيهاته بتنفيذ أعمال رصف الطريق العرضي الجديد الذي تم فتحه وسط السويقة إلي شارع الكنيسة كمحور مرورى جديد، بجانب رصف الطريق الرئيسي لمدخل منطقة السيل، وهو الذي يتوازي مع إدخال المرافق العامة للسويقة .

موجهاً بتوحيد شكل وواجهات المحلات الواقعة علي مدخل السيل علي غرار مشروع أكتوبر أسكوير لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري في المنطقة بشكل عام ، فضلاً عن نقل بائعي الأسماك إلي سويقة يتم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض لعدم تعارضها مع الأنشطة التجارية الأخري.

1

2

3

4

5

6

7